В Украине полностью готова ИТ-инфраструктура для введения "паспортов вакцинации" / фото REUTERS

Украинские "сертификаты вакцинации" будут соответствовать стандартам ЕС и позволят возобновить путешествия жителей Украины в страны Евросоюза.

Об этом во время визита в Брюссель заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Радио Свобода.

По ее словам, в Украине полностью готова ИТ-инфраструктура для введения "паспортов вакцинации". Поэтому их планируют выдавать уже с конца июня.

"Весь процесс разработки этих паспортов осуществлялся сразу вместе с командой Европейской комиссии, которая разрабатывает формат европейского цифрового паспорта ("цифрового зеленого сертификата", - ред.). То есть взаимосовместимость - это была основа, которая закладывалась в нашу работу. С первого дня это был совместный процесс", - сказала Стефанишина.

Паспорта вакцинации: что известно

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Автор: Александр Топчий