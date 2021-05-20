Сертификаты, подтверждающие вакцинацию, планируют выдавать в Украине с конца июня.

Украинские "сертификаты вакцинации" будут соответствовать стандартам ЕС и позволят возобновить путешествия жителей Украины в страны Евросоюза.

Об этом во время визита в Брюссель заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Радио Свобода.

По ее словам, в Украине полностью готова ИТ-инфраструктура для введения "паспортов вакцинации". Поэтому их планируют выдавать уже с конца июня.

"Весь процесс разработки этих паспортов осуществлялся сразу вместе с командой Европейской комиссии, которая разрабатывает формат европейского цифрового паспорта ("цифрового зеленого сертификата", - ред.). То есть взаимосовместимость - это была основа, которая закладывалась в нашу работу. С первого дня это был совместный процесс", - сказала Стефанишина.

Паспорта вакцинации: что известно

Европейская комиссия 17 марта представила проект цифрового "зеленого сертификата", который будет способствовать безопасному свободному передвижению граждан Европейского Союза на территории ЕС.

При этом Всемирная организация здравоохранения выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID-19.

29 апреля Европейский парламент принял свою переговорную позицию по covid-сертификатам, которые будут подтверждать вакцинацию, иммунитет или же отрицательный тест на коронавирус.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, система передвижения по странам Евросоюза с использованием так называемых "сертификатов вакцинации" от коронавируса может начать работать уже в июне.

20 мая Совет Европейского союза утвердил рекомендации Еврокомиссии по ослаблению ограничений на въезд вакцинированных граждан из третьих стран из-за пандемии коронавируса. Государства-члены ЕС могут отменить ограничения на второстепенные поездки для граждан третьих стран, которые получили вторую дозу вакцины от коронавируса, одобренной EMA или ВОЗ для экстренного применения, минимум за 14 дней до прибытия.

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Автор: Александр Топчий