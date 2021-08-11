Стоимость билетов стартует от 159 долларов.

Украинская авиакомпания-лоукостер Bees Airlines запускает первые в истории страны нашей прямые рейсы из Киева в Самарканд (Узбекистан).

Как передает корреспондент УНИАН, презентация нового авианаправления прошла в посольстве Узбекистана в Украине.

Продажа билетов на рейсы Киев-Самарканд-Киев открылась 9 августа. Рейсы в азиатский "город тысячи легенд" будут выполняться из аэропорта "Жуляны" (Киев) с 30 августа по понедельникам.

Как отметил коммерческий директор Bees Airlines Александр Джиджора, цены на билеты стартуют от 159 долларов (около 4260 грн).

"Это вполне приятная цена, учитывая, что полет длится 5 часов и не требует пересадки", – отметил он.

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Он надеется, что множественные гастро-туры, культурные и исторические памятники позволят каждому украинскому туристу открыть для себя свой Самарканд.

Как сообщал УНИАН, также в июне Государственная авиационная служба Украины разрешила выполнять новые регулярные рейсы из Киева в два узбецких города – Самарканд и Ургенч – и украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Что известно об авиакомпании Bees Airline

Авиакомпания Bees Airline была зарегистрирована в конце 2019 года. Аэропортом базирования является международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Сикорского.

Автор: Анна Нагорная