SkyUp и Bees Airline смогут летать в финский Куопио, а Windrose - в три города Саудовской Аравии.

Государственная авиационная служба Украины разрешила украинским авиакомпаниям SkyUp Airlines и Bees Airline выполнять чартерные рейсы из Киева в Куопио (Финляндия).

Соответствующие приказы Госавиаслужбы размещены на ее сайте.

В частности, SkyUp сможет выполнять 2 рейса в неделю. Срок действия прав на полеты из Киева в Куопио – с 28 июня до 30 октября 2021 года.

Bees Airline сможет выполнять 3 рейса в неделю. Срок действия прав на полеты – до 30 октября 2021 года.

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Кроме того, Госавиаслужба разрешила украинскому авиационному перевозчику Windrose («Роза ветров») выполнять чартерные рейсы из Киева в три города Саудовской Аравии – Эр-Рияд, Джидда и Бурайда.

В частности, авиакомпания сможет выполнять на каждом из этих маршрутов по 1 рейсу в неделю.

Срок действия прав на полеты в эти три города – с 29 июня до 30 октября этого года.

Также Windrose разрешили выполнять регулярные рейсы из Кривого Рога в Николаев.

В частности, разрешение предусматривает неограниченную частоту полетов по этому направлению, а также неограниченные сроки действия права на выполнение рейсов.

Другие планы украинских авиакомпаний на 2021 год

Ранее в июне Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines выполнять новые регулярные рейсы из Киева в Анкару (Турцию), Салоники (Греция), Самарканд и Ургенч (Узбекистан).

Также в июне Госавиаслужба разрешила украинскому авиационному перевозчику Windrose выполнять чартерные рейсы из Киева в Даламан (Турция) и из Днепра в Салоники (Греция).

В мае Госавиаслужба разрешила новой украинской авиакомпании Bees Airline выполнять чартерные рейсы из Киева в 4 города Финляндии.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

Авиакомпания Bees Airline была зарегистрирована в конце 2019 года. Аэропортом базирования является международный аэропорт «Киев» имени Сикорского. На сайте авиакомпании сообщается, что вначале авиационный парк Bees Airline будет состоять из двух воздушных среднемагистральных судов типа Boeing 737-800 NG на 189 мест 2010 года выпуска.

Авиакомпания Windrose («Роза ветров») основана в 2003 году и базируется в киевском международном аэропорту «Борисполь». В 2007 году авиакомпания получила сертификат эксплуатанта и начала выполнять регулярные и чартерные перевозки под брендом Windrose airlines.

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Автор: Павел Степанец