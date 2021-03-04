Житель Ивано-Франковска совершил экстремальное путешествие по зимним Карпатам - поднялся на Говерлу на велосипеде. И хотя большую часть подъема велосипед ему пришлось нести на плечах, мужчина не сожалеет, что решился на такое.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Более 7 километров до верхушки Говерлы. Пешком туристы преодолевают этот подъем за три часа. Роману же понадобилось почти вдвое больше времени.
Идея покорить заснеженные Карпаты на велосипеде у Романа Шутка появилась, когда зимой надоели тренировки в зале.
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