Роман Шутка совершил подъем на Говерлу зимой.

Житель Ивано-Франковска совершил экстремальное путешествие по зимним Карпатам - поднялся на Говерлу на велосипеде. И хотя большую часть подъема велосипед ему пришлось нести на плечах, мужчина не сожалеет, что решился на такое.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Более 7 километров до верхушки Говерлы. Пешком туристы преодолевают этот подъем за три часа. Роману же понадобилось почти вдвое больше времени.

Идея покорить заснеженные Карпаты на велосипеде у Романа Шутка появилась, когда зимой надоели тренировки в зале.

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Автор: УНИАН