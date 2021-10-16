Положением соглашения предусматривается увеличение срока разрешенного пребывания граждан Украины и Республики Сербия на территории государства другой стороны в рамках безвизовых поездок до 90 дней в течение 180 дней.

Украинцам увеличили срок безвизового пребывания в Сербии.

Об этом сообщило посольство Украины в Сербии, пишет "Европейская правда".

В частности, начало действовать соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Сербии о внесении изменений в соглашение об отказе от визовых требований для граждан.

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Положением соглашения предусматривается увеличение срока разрешенного пребывания граждан Украины и Республики Сербия на территории государства другой стороны в рамках безвизового режима поездок до 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на саммите Украина-ЕС, который состоялся накануне в Киеве, никоим образом не упоминались угрозы для безвизового режима с Евросоюзом.

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Автор: Виктория Гордиенко