Соответствующее решение правительство приняло во время сегодняшнего заседания.

Кабинет министров одобрил проект соглашения с правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

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Решение принято без обсуждения.

Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на странице в Twitter, туристический безвиз для украинцев уже действует.

Теперь же Украина расширит безвиз с Перу на все типы путешествий: бизнес, обучение, культурный обмен, поездки СМИ, а также позволит безвизовый въезд для граждан Перу.

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Авторы: Александр Топчий, Леся Лещенко