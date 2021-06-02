Кабинет министров одобрил проект соглашения с правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.
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Решение принято без обсуждения.
Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на странице в Twitter, туристический безвиз для украинцев уже действует.
Теперь же Украина расширит безвиз с Перу на все типы путешествий: бизнес, обучение, культурный обмен, поездки СМИ, а также позволит безвизовый въезд для граждан Перу.
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