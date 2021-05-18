Крокодильчики родились благодаря искусственному оплодотворению / скриншот
В зоопарке Лимы, столицы Перу, родились два американских крокодила, зачатые благодаря искусственному оплодотворению.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Детенышам уже по 3,5 месяца, их решили показать публике. Сейчас малыши достигают 26 см в длину, однако могут вырасти до 5 м.
Крокодильчики родились благодаря искусственному оплодотворению. Их мать отложила 24 яйца, но в итоге вылупились только двое.
По словам зоологов, это все равно успех, ведь американские крокодилы в Перу под угрозой вымирания.
В Перу показали двух крокодильчиков, которые родились благодаря искусственному оплодотворению
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