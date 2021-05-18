Мать-крокодилиха отложила 24 яйца, но в итоге вылупились только двое малышей.

В зоопарке Лимы, столицы Перу, родились два американских крокодила, зачатые благодаря искусственному оплодотворению.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Детенышам уже по 3,5 месяца, их решили показать публике. Сейчас малыши достигают 26 см в длину, однако могут вырасти до 5 м.

Крокодильчики родились благодаря искусственному оплодотворению. Их мать отложила 24 яйца, но в итоге вылупились только двое.

По словам зоологов, это все равно успех, ведь американские крокодилы в Перу под угрозой вымирания.

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Автор: Катерина Комолова