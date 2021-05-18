Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой подтвердили готовность двух сторон углублять двустороннее сотрудничество.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Министры договорились провести в ближайшее время двусторонние экспертные консультации по строительству моста в районе населенных пунктов Ямполь-Косэуць и прилегающей к нему инфраструктуры, заключить соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации, активизировать торговлю и экономическое сотрудничество, в частности изучить возможность отмены роуминговой оплаты за звонки между Украиной и Молдовой", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили подготовку к саммиту "Крымской платформы" 23 августа этого года в Киеве.
Кроме того, Кулеба и Чокой приветствуют создание сегодня в Киеве Ассоциированного трио, нового трехстороннего формата Украины, Грузии и Молдовы, который призван способствовать евроинтеграции трех государств.
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Паспорта вакцинации: что известно
- Европейская комиссия 17 марта представила проект цифрового "зеленого сертификата", который будет способствовать безопасному свободному передвижению граждан Европейского Союза на территории ЕС.
- Цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Евросоюзе до июня этого года.
- При этом Всемирная организация здравоохранения выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID-19.
- 29 апреля Европейский парламент принял свою переговорную позицию по COVID-сертификатам, которые будут подтверждать вакцинацию, иммунитет или же отрицательный тест на коронавирус.
- По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, система передвижения по странам Евросоюза с использованием так называемых "сертификатов вакцинации" от коронавируса может начать работать уже в июне.
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