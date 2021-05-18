Главы МИД Украины и Молдовы также решили изучить возможность отмены роуминговой оплаты за звонки между странами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой подтвердили готовность двух сторон углублять двустороннее сотрудничество.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Министры договорились провести в ближайшее время двусторонние экспертные консультации по строительству моста в районе населенных пунктов Ямполь-Косэуць и прилегающей к нему инфраструктуры, заключить соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации, активизировать торговлю и экономическое сотрудничество, в частности изучить возможность отмены роуминговой оплаты за звонки между Украиной и Молдовой", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили подготовку к саммиту "Крымской платформы" 23 августа этого года в Киеве.

Кроме того, Кулеба и Чокой приветствуют создание сегодня в Киеве Ассоциированного трио, нового трехстороннего формата Украины, Грузии и Молдовы, который призван способствовать евроинтеграции трех государств.

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Автор: Тамара Отовская