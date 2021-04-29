С 1 по 10 мая треть треть украинских туристов планируют отдыхать в Турции.

Наиболее популярным направлением для отдыха на майские праздники среди украинцев стала Турция.

Читайте такжеSkyUp запускает рейсы из Киева в турецкий БодрумОб этом говорится в исследовании,

проведенном платформой для работы с открытыми данными OpenDataBot совместно с сервисом продажи авиабилетов Aviasales.

"Хитом продаж в 2021 году предсказуемо стала Турция с 31% от всех купленных билетов (анализировались данные по вылетам с 1 по 10 мая). За ней следует Грузия (8%)", – говорится в исследовании.

Отмечается, что за полет экономклассом туда и обратно украинцы в среднем заплатили $200. Отдыхать в Турции и Грузии украинские туристы планируют в среднем 7 дней.

Другие курорты – Черногория, Кипр, Египет, Объединенные Арабские Эмираты – заметно отстают в продажах: на каждое направление приходится не более 2-3% купленных билетов. При этом стоимость экономперелетов в эти страны выше – от $220 в Черногорию и до $420 в ОАЭ.

Что касается внутреннего туризма, то здесь топовые позиции продолжают держать Киев (около $60), Одесса ($73) и Львов ($123).

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Автор: Анна Нагорная