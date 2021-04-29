Наиболее популярным направлением для отдыха на майские праздники среди украинцев стала Турция.
Читайте такжеSkyUp запускает рейсы из Киева в турецкий БодрумОб этом говорится в исследовании,
проведенном платформой для работы с открытыми данными OpenDataBot совместно с сервисом продажи авиабилетов Aviasales.
"Хитом продаж в 2021 году предсказуемо стала Турция с 31% от всех купленных билетов (анализировались данные по вылетам с 1 по 10 мая). За ней следует Грузия (8%)", – говорится в исследовании.
Отмечается, что за полет экономклассом туда и обратно украинцы в среднем заплатили $200. Отдыхать в Турции и Грузии украинские туристы планируют в среднем 7 дней.
Другие курорты – Черногория, Кипр, Египет, Объединенные Арабские Эмираты – заметно отстают в продажах: на каждое направление приходится не более 2-3% купленных билетов. При этом стоимость экономперелетов в эти страны выше – от $220 в Черногорию и до $420 в ОАЭ.
Что касается внутреннего туризма, то здесь топовые позиции продолжают держать Киев (около $60), Одесса ($73) и Львов ($123).
Вас также могут засыкать новости
- Зеленский призвал украинцев "поддержать Турцию" и ехать туда на отдых
- Украина может увеличить количество чартеров в Турцию
- Украина и Турция могут ослабить условия поездок в период пандемии: подписан меморандум по туризму
- В МАУ рассказали, что будет с авиарейсами в Турцию в период локдауна
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.