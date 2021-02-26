Посольство Украины дополнительно сообщит о точной дате вылета и условиях приобретения билетов.

Украина и Израиль договорились в начале марта осуществить коммерческий рейс для возвращения украинцев на родину.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter.

"Украина и Израиль договорились о специальном коммерческом рейсе Киев - Тель-Авив - Киев в начале марта для возвращения украинцев домой", - отметил он.

Посольство Украины в Израиле должно дополнительно сообщить точную дату и условия приобретения билетов.

Спикер напомнил, что границы Израиля для регулярных рейсов пока остаются закрытыми.

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Автор: Виталий Саенко