Украина и Израиль договорились в начале марта осуществить коммерческий рейс для возвращения украинцев на родину.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter.
"Украина и Израиль договорились о специальном коммерческом рейсе Киев - Тель-Авив - Киев в начале марта для возвращения украинцев домой", - отметил он.
Посольство Украины в Израиле должно дополнительно сообщить точную дату и условия приобретения билетов.
Спикер напомнил, что границы Израиля для регулярных рейсов пока остаются закрытыми.
Коронавирус и туризм в Израиле
- В январе власти Израиля изменили правила въезда на территорию страны из-за ситуации с распространением коронавируса, а впоследствии временно остановили международное авиасообщение, чтобы сдержать распространение новых штаммов.
- В стране продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19.
- Израиль планирует восстанавливать международный туризм с марта.
- Греция и Израиль подписали соглашение, которое позволит людям, вакцинированным против коронавируса, свободно передвигаться между двумя странами.
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