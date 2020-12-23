Общественные организации предложили дополнить инклюзивный туристический маршрут 3D-макетами Андреевского спуска, Золотых ворот и фонтана на Владимирской горке с табличками, выполненными шрифтом Брайля на украинском и английском языках.

В Киеве планируют создать инклюзивный туристический маршрут с 3D-макетами выдающихся мест.

Читайте такжеУкраинцы активно возвращаются из других стран, чтобы отметить праздники домаОб этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Марину Хонду.

«Фактически мы уже начали создавать этот маршрут - в этом году совместно с благотворителями мы открыли 3D-макет Софийского собора, который оборудован табличками с надписями шрифтом Брайля. Благодаря этому макету, люди с недостатками зрения могут понять, как выглядит исторический памятник. И мы хотим развить эту идею в полноценный и уникальный туристический маршрут, вдоль которого будут размещены 3D-макеты выдающихся объектов столицы», - отметила Хонда.

По ее словам, над разработкой проекта работают представители Управления туризма и промоций КГГА, Департамента социальной политики КГГА и при участии представителей общественных объединений людей с инвалидностью.

Хонда также добавила, что общественные организации предложили дополнить инклюзивный туристический маршрут 3D-макетами Андреевского спуска, Золотых ворот и фонтана на Владимирской горке с табличками, выполненными шрифтом Брайля на украинском и английском языках.

В Управлении туризма и промоций просят присылать интересные идеи и предложения по разработке первого уникального инклюзивного туристического маршрута и его совершенствованию на электронный адрес: kyivtourism@gmail.com.

Вам может быть интересно

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Светлана Закелова