Повышение температуры изменит как летний, так и зимний отдых, а некоторые направления и вовсе исчезнут.

Путешествия в том формате, в каком мы их знаем, могут оказаться на грани исчезновения к 2040 году из-за глобального потепления.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на совместное исследование туристической компании Intrepid Travel и агентства по прогнозированию The Future Laboratory, например, такие популярные направления, как Майорка и Греция, могут стать слишком жаркими, потому путешественники будут "гнаться за тенью" и выбирать отдых в более прохладных местах.

Повышение температуры также изменит зимний отдых: в Лапландии будет все сложнее застать снег, чтобы полюбоваться невероятными пейзжами, также сократятся лыжные сезоны на популярных горнолыжных курортах, отмечают аналитики.

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Кроме того, авторы исследования прогнозируют, что "низкорасположенные" направления, такие как Мальдивы и Джакарта, будут почти полностью затоплены к 2050 году из-за повышения уровня моря, что также угрожает таким направлениям, как Венеция и Амстердам.

При этом авторы доклада под названием "Устойчивое будущее путешествий" предложили миру семь тенденций, которые могли бы помочь минимизировать вероятность описанных выше сценариев.

1. Сохранение доходов от туризма в местных экономиках. По мнению авторов доклада, к 2040 году правительства будут обязаны ввести правила для туристического бизнеса, гарантирующие, что большая часть денег, потраченных туристами в пункте назначения, останется в местной экономике и будет тратиться на развитие и защиту общин.

2. Отслеживание выбросов углекислого газа в режиме реального времени. Это станет возможным благодаря искусственному интеллекту, прогнозирует Intrepid. Предполагается, что путешественники с помощью специальных гаджетов будут регистрировать ежедневные выбросы в режиме реального времени, чтобы уменьшить свой углеродный след.

3. Личный лимит выбросов углекислого газа станет новой нормой. "Углеродные паспорта" должны помочь ограничить выбросы углекислого газа и снизить общий вред от путешествий.

4. Экологичное размещение. Intrepid ожидает, что по всему миру появится новое поколение временных отелей, сочетающих в себе экологичность и местное кравтовое ремесло. "2040 год откроет новые концепции кочевнического гостеприимства и гибкие условия проживания, которые не оставят следов на природном ландшафте", – отмечают авторы исследования.

5. Наземный транспорт будет в приоритете. Передвижение на поезде станет неотъемлемой частью регенеративного подхода к путешествиям. Прогнозируется, что к 2040 году у путешественников будет возможность выбирать между высокоскоростными инновациями и более медленными видами передвижения на поезде, в зависимости от их предпочтений, расстояния и временных ограничений. "Роскошные спальные отсеки в стиле космического корабля, обеспечивающие комфорт в поездках на сверхбыстрых поездах, помогут снизить нашу зависимость от авиаперелетов", – уверены авторы доклада.

6. Виртуальные отпуска. Если не будет предпринято никаких действий по борьбе с климатическим кризисом, к 2040 году многие из любимых направлений в мире будут вынуждены стать виртуальными.

7. Туристы будут ориентироваться на людей, а не турпродукт. В ближайшие годы люди будут бронировать отдых и путешествия, основываясь на социальном опыте, а не на отеле или пункте назначения, говорится в докладе. "Раньше путешествие сводилось к функциям, таким как роскошный отель или экзотическое направление, но все чаще речь идет о людях. Это может быть семья, компания незнакомцев, хорошие знакомые или люди в самом пункте назначения. Будущее путешествий должно вращаться вокруг социальных связей", – поясняет глава Intrepid Travel Даррелл Уэйд.

Как глобальное потепление влияет на туризм

Уже в летний туристический сезон 2023 года, омраченный чрезмерно высокими температурами на популярных направлениях, отдыхающие начали менять свои туристические привычки, выбирая более прохладные страны и отказываясь от отдыха летом.

В то же время, из-за слишком теплых зим в Европе уже начали закрываться популярные горнолыжные курорты. Например, недавно стало известно о закрытии навсегда горнолыжного курорта La Sambuy во Французских Альпах, где из-за отсутствия снега лыжный сезон в последнее время продолжался всего по несколько недель в году.

Вместе с тем, попытки пересадить путешественников с самолетов на поезда пока не особо увенчались успехом. Как показало недавнее исследование Greenpeace, летать на самолетах по-прежнему в разы дешевле, чем ездить на поездах, а потому туристы продолжают выбирать первое ради экономии.

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