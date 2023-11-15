В состав коктейля входила одна из самых престижных и дорогих марок шампанского в мире - Cristal.

Туристка заказала в баре своего отеля коктейль, не уточнив его цену, и впоследствии была просто шокирована, когда увидела счет, ведь ее напиток стоил 1890 фунтов стерлингов (более 2300 долларов). Как пишет Independent, женщина поделилась подробностями этого происшествия.

По ее словам, это произошло незадолго до Нового года. Врнувшись в свой лондонский отель, "немного подвыпившая", она заказала коктейль под названием "1890". "Я думала, что он стоит 18,90 фунтов (около 23,5 доллара – УНИАН)", — сказала она.

Женщина рассказывает, что, когда она обнаружила, что коктейль стоит почти 2,5 тысячи долларов, она показала мужу счет и он "вышел из бара со смехом".

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Туристка извинилась перед барменом, отметив, что понятия не имела, что коктейль стоит такие деньги. После этого бармен позвал менеджера, который утешил женщину, заверив, что все в порядке.

"Это была первая из пяти ночей пребывания в этом отеле. Если они попросят меня заплатить 2000 фунтов за этот коктейль, у меня точно случится сердечный приступ, поэтому я избегала бара, как чумы", - рассказала женщина.

Позже женщина все же еще раз встретила менеджера, который назвал ее "девушкой, которая заставила нас открыть Cristal" (одна из самых престижных и дорогих марок шампанского в мире - УНИАН).

Он рассказал ей, что бармена, который ее обслуживал, отправили на переаттестацию, поскольку он должен был убедиться, что клиенты знали о такой высокой стоимости коктейля.

"С этого момента я всегда буду проверять цены на коктейли", - уверяет женщина.

Уточнять цену на блюдо или напиток при заказе - это действительно хороший совет, который может предотвратить нежелательные траты

Ранее две туристки поделились дорогой ошибкой, которую они совершили во время путешествия на лодке во Франции, и которая стоила им более полутысячи долларов. Их заставили заплатить более 500 евро за пасту с лобстером.

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