Туристического "эксперта" по Испании развели как маленькую девочку во время "великолепных" испанских каникул.

Эксперта по путешествиям в Испанию развели как маленькую девочку мошенники во время путешествия в Севилью - живописный город, расположенный на юге страны тореадоров.

Девушка попала на крючок мошенников и решила поделиться своей историей Express.co.uk, чтобы люди не стали жертвами подобных обманов.

Жертвой аферистов стала британка Люсия Полла, которая уже неоднократно путешествовали в Испанию. Обычно, эта солнечная страна является популярным туристическим маршрутом среди британцев перед Рождеством, ведь там более теплый климат. Кроме этого, встречать зимние праздники без снега, но с бокалом сангрии, для многих более экзотично.

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Именно во время таких замечательных "испанских каникул" на уши Люсии "сел" аферист. Он начал рассказывать девушке о незабываемом шоу фламенко, которое она просто обязана увидеть.

"Ко мне подошел местный житель и начал рассказывать о каком-то тайном шоу фламенко, которое можно увидеть только раз в жизни, и которое находится где-то в глухой местности. У него даже были листовки под рукой, и он дал мне одну... Но я тогда была занята и даже не заглянула в брошюру. Именно его слова действительно привлекли мое внимание - я умирала от желания увидеть настоящее фламенко! Он сделал так, что это звучало так потрясающе и действительно стоило моего времени: "Супер дешево", - повторял он снова и снова", - вспоминает Люсия.

Все кончилось тем, что она, не долго думая, сразу заплатила за "эксклюзивный тур" деньги. Но обещанное шоу было не суждено увидеть: когда Люсия пришла по указанному продавцом адресу, наткнулась на пустую улицы, где никаким фламенко и не пахло.

"Какая ошибка новичка! Я искала информацию на флаере. Там было написано 2013 год! Меня полностью обманули", - указала она.

После выявления обман, девушка вспомнила странные подробности общения с мошенником. Он постоянно подчеркивал низкую стоимость шоу, утверждал, что его предложение абсолютно законно. Тогда казалось, что мужчина очень заинтересован показать невероятное шоу как можно большему количеству людей. Люсия даже не обратила внимание на его флаер, хотя он был отчетливого красного цвета. Уже потом, проанализировав ситуацию, она поняла, что стала жертвой психологического давления.

"Я делюсь этим в надежде, что это не отпугнет кого-то от поиска местных приключений. Просто будьте осмотрительнее - прислушивайтесь к интуиции и не игнорируйте какие-то тревожные знаки только потому, что определенные предложения выглядят слишком хорошо", - посоветовала она.

Сейчас Люсия смеется над этой историей и говорит, что этот случай вошел в верстку ее интересных приключений во время путешествий. "Имейте дух исследователя, но не забывайте о здоровой осторожности. Век живи - век учись, не так ли? По крайней мере, теперь у меня есть хорошая история!",- резюмировала она.

Самые популярные схемы обмана за рубежом

Туристы - "лакомый" кусочек для тех, кто хочет набить свой кошелек, воспользовавшись дезориентацией человека в чужой для него стране. Эксперт по путешествиям, основатель компании Panache Cruises Джеймс Коул рассказал о самых популярных схемах, как разводят путешественников за рубежом.

На что обратить внимание, как не потравить на крючок мошенника, и где быть наиболее бдительным, когда планируешь отпуск - читай здесь.

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