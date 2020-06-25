"По стандартам ЕС": в правительстве рассказали, как будут развивать "туристические магниты" Украины

В Кабмине заявили, что планируют работать над адаптацией украинского законодательства под стандарты ЕС.

«Туристические магниты» Украины будут развивать в соответствии со стандартами ЕС.

Об этом шла речь на встрече председателя Государственного агентства развития туризма (ДАРТ) Марьяна Олеськив с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанішиною, сообщает агентство в своем Telegram-канале.

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«Европейскому туристу важно понимать, что украинская туристическая сфера соответствует стандартам ЕС. Изменения не происходят мгновенно, но должны уже работать над адаптацией украинского законодательства и ориентироваться на европейский опыт работы в индустрии гостеприимства», – сказала председатель ДАРТ.

«В Украине есть много настоящих туристических магнитов, которые можно развивать и в то же время выполнять наши обязательства в рамках Соглашения об ассоциации Украина-ЕС», – говорится в сообщении.

Ольга Стефанишин выразила готовность обеспечить постоянную координацию в этой сфере, ибо «развитие туризма в Украине - безусловный приоритет».

В частности, речь шла о директивах ЕС по обустройству средствами доступности туристические объекты и касательную инфраструктуру. Пока системно не решены вопросы доступности туристических объектов для людей с ограниченными возможностями. Это надо учесть при планировании дальнейшей работы.

Как сообщал УНИАН, в начале июня президент Владимир Зеленский анонсировал ряд проектов для развития туризма в Украине.

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