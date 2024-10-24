Причина – возросший риск террористических атак на отдыхающих.

Шри-Ланка усилила меры безопасности в популярных туристических местах после того, как США и Израиль призвали своих граждан покинуть популярные пляжные курорты из-за возможных нападений на отдыхающих на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В частности, как сообщает Bloomberg, посольство США в Шри-Ланке в среду, 23 октября, призвало граждан избегать популярный среди серферов курорт Аругам-Бей на юго-восточном побережье страны, после получения "достоверной информации, предупреждающей об атаке на популярные туристические места".

Одновременно совет национальной безопасности Израиля попросил своих граждан немедленно покинуть Аругам-Бей, а также южные и западные прибрежные районы Шри-Ланки, повысив уровень риска поездок в это южноазиатское островное государство "из-за реальных угроз терроризма".

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В свою очередь исполняющий обязанности генерального инспектора полиции Шри-Ланки Приянта Вирасурья заявил, что 7 октября 2024 года, в первую годовщину нападения ХАМАС на Израиль, были получены разведданные об угрозе "определенной национальности туристов", добавив, что за последние несколько дней присутствие полиции и военных было усилено по мере подтверждения этой информации.

При этом четверг, 24 сентября, представитель шри-ланкийской полиции Нихал Талдува сообщил, что двое подозреваемых в планировании терактов уже были взяты под стражу. В то же время он отказался предоставить дополнительные подробности, в том числе, были ли арестованные иностранцами или местными жителями.

Как вообщал УНИАН, в 2019 году в результате взрыва бомбы в пасхальное воскресенье в отелях столицы Шри-Ланки Коломбо и церквях погибли десятки людей, в том числе около 50 иностранных граждан. В нападениях обвинили местную джихадистскую группировку.

С тех пор туризм в Шри-Ланке постепенно восстанавливался, несмотря на пандемию COVID-19, и в этом году власти рассчитывали на сильный зимний туристический сезон, который помогу бы поддержать восстановление экономики после худшего кризиса и дефолта по долгам в 2022 году.

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