В Шри-Ланке задержаны главные подозреваемые в организации взрывов

Всего по делу о терактах задержаны уже более 100 человек, среди них и приезжие из Сирии и Египта.

Полиция Шри-Ланки задержала и арестовала двух главных подозреваемых в организации взрывов 21 апреля, во время празднования Пасхи по григорианскому календарю.

По данным местных СМИ, задержанные - братья, пишет Радио Свобода. Их имена - Мохаммад Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак.

Полиция также арестовала водителя фургона, на котором братья перемещались в день серии взрывов.

Читайте такжеПоявилось видео подрыва террориста-смертника в Шри-Ланке

Кроме этого, под стражу взяли владельца дома, где стоял фургон, и владельца обувной лавки, в которой скрывались подозреваемые.

Всего по делу о теракте задержаны уже более 100 человек, среди них и приезжие из Сирии и Египта.

Еще трое подозреваемых, как писали СМИ, погибли во время штурма полиции два дня назад. Они, по данным агентства Reuters, были на распространенной в соцсетях видеозаписи исламистов с призывом к полномасштабной войне против неверных.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля на Шри-Ланке прозвучала серия взрывов, в том числе в трех отелях в столице - городе Коломбо ("Кингсберри", "Шангри-Ла" и "Синнамон Гранд"), а также в трех католических храмах: соборах Святого Антония в центре Коломбо, Святого Себастьяна в пригороде Негомбо и в католической церкви в городе Баттикалоа.

Власти Шри-Ланки назвала взрывы террористическим нападением. Ответственность за взрывы взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».

По предварительной информации Посольства Украины в Индии, украинцы не пострадали в результате взрывов.