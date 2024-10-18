Яхья Синвар возглавлял группировку около двух месяцев, хотя и до того был одним из главных ее руководителей.

Группировка ХАМАС подтвердила ликвидацию их лидера Яхья Синвара в результате израильской атаки. Об этом сообщает катарская телекомпания Al Jazeera.

Как заявил глава группировки ХАМАС в Газе Халил Хайя, Синвар "пожертвовал своей жизнью ради нашего освобождения". Хайя добавил, что "мученическая смерть" Синвара и лидеров, которые ему предшествовали, "только усилят силу и устойчивость нашего движения".

"Оккупационные заключенные (похищенные год назад заложники - УНИАН) не вернутся, если не прекратится агрессия против Газы, не будет полного выхода из [Газы], и наши заключенные не будут освобождены из тюрем. ХАМАС будет действовать до создания палестинского государства на всей палестинской земле со столицей в Иерусалиме", - сказал Хайя.

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Ликвидация Яхьи Синвара в Газе

Как писал УНИАН, накануне Армия обороны Израиля заявила о ликвидации нового лидера ХАМАС Яхьи Синвара во время операции в Газе. На то время Израиль не был уверен, что среди трех высокопоставленных лидеров группировки, ликвидированных в ходе атаки, был именно Синвар.

Стоит отметить, что Яхья Синвар возглавлял ХАМАС лишь около двух месяцев. Несколько лет он был главой сил ХАМАС в секторе Газа, а в августе 2024, когда в Иране был ликвидирован политический лидер ХАМАС Исмаил Хания, Синвар занял его место, став лидером всей организации. Синвара называют главным организатором вторжения ХАМАС в Газу в октябре 2023 года.

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