Толпы людей плечом к плечу борются за место на пляже, а мусор высыпается из переполненных баков.

Мальтийская голубая лагуна на Комино уже была известной кинематографической жемчужиной, но соцсети привели к тому, что ее популярность среди туристов резко возросла.

Как пишет Express, ее яркие переливающиеся воды начали привлекать путешественников со всего мира в поисках идеальной фотографии. Хотя на самом деле островок размером 3 на 5 км представляет собой выжженную солнцем скальную плиту, окруженную мерцающей ярко-бирюзовой водой, и раньше был почти пустой гаванью на Мальтийском архипелаге. Но сегодня это другая история.

Руководитель отдела маркетинга и корпоративных коммуникаций в авиакомпании KM Malta Ребекка Милло, многие туристы, прибывающие на Мальту, хотят отправиться именно туда.

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Колин Бэкхаус, который ведет страницу в Facebook Malta Holiday Experiences, отметил, что Комино очень переполнен в летние месяцы. В связи с этим издание отметило, что свободно искупаться в чистых водах практически невозможно, не говоря уже о том, чтобы найти место на окружающих скалах, чтобы посидеть.

Бэкхаус: "Это место прекрасно вне сезона, но летом? Даже, если бы мне заплатили, я бы не поехал туда. Это ад на Земле".

Толпы людей плечом к плечу борются за место, мусор высыпается из переполненных мусорных баков, с моторных лодок орет музыка и воняет бензином.

А вот в низкий сезон с декабря по февраль воды залива остаются почти нетронутыми. Береговая линия тихая, береговая линия нетронутая.

Переполненные лодки, ограниченные удобства и ухудшающаяся экологическая обстановка привели к растущему давлению на власти, требуя принятия мер для сохранения природной достопримечательности. В 2022 году местные экологи призвали власи защитить Комино, а не разрушать его.

Теперь, на этот летний сезон, в попытке предотвратить массовый туризм и снизить давление на остров, мальтийские власти вводят ограничение на ежедневное посещение - сокращая количество однодневных экскурсий на лодочных экскурсиях с 10 тыс. до 5 тыс. человек.

Экскурсовод по Мальте Джоанн Гатт отметила, что часто слышыт от туристов слова разочарования после поездки на Комино, мол посещение крошечного острова - это не то, на что они подписывались. "Они едут на Комино, ожидая рая, а уезжают разочарованными, поскольку остров переполнен людьми, там царит хаос", - сказала Гатт.

Борьба с чрезмерным туризмом

В последнее время многие страны вводят меры, чтобы предотвратить появление толп туристов на объектах. Так, по всему Средиземноморью ужесточают правила для борьбы с чрезмерным туризмом.

Кроме того, Венеция ввела плату за вход для однодневных туристов, а Афины ограничили ежедневное количество посетителей Акрополя.