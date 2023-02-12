Второе место досталось Афинам (Греция), а третье - Марибору (Словения).

Влиятельный туристический ресурс European Best Destinations назвал лучшие направления для путешествий по Европе в 2023 году.

Как отмечается в результатах опроса, проведенного ресурсом среди более полумиллиона путешественников из 178 стран мира, возглавила топ столица Польши – Варшава.

"Красивая, дружелюбная, зеленая, открытая, идеально подходящая для семейного отдыха, культурного отдыха, шоппинга, романтического отдыха – Варшава может предложить что-то каждому. Прогуляйтесь по красивым паркам, отдохните на городских пляжах, воспользуйтесь отличным гастрономическим предложением, приезжайте в любое время года и воспользуйтесь богатым календарем событий", – отмечают авторы рейтинга.

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При этом они подчеркивают, что Варшава считается одним из самых безопасных мест для отдыха в Европе.

Топ-20 европейских направлений для путешествий в 2023 году

1. Варшава, Польша.

2. Афины, Греция.

3. Марибор, Словения.

4. Вена, Австрия.

5. Читтаделла, Италия.

6. Эссен, Германия.

7. Веспрем, Венгрия.

8. Лондон, Великобритания.

9. Гренобль, Франция.

10. Мангейм, Германия.

11. Порту-Санту (Мадейра), Португалия.

12. Толедо, Испания.

13. Фаял (Азорские острова), Португалия.

14. Родос, Греция.

15. Копенгаген, Дания.

16. Тосса-де-Мар, Испания.

17. Аскона-Локарно, Швейцария.

18. Милос, Греция.

19. Прага, Чехия.

20. Сольер, Испания.

Как сообщал УНИАН, лучшим европейским туристическим направлением на 2022 год European Best Destinations признал столицу Словении – Любляну.

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