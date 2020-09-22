Люди, которые работали в сфере туризма, месяцами не имеют никакой прибыли.

Экономический кризис, который повлекла за собой пандемия коронавируса, уже сказалась на популярном курорте Таиланда - Пхукете, из-за закрытия границ жители западного побережья острова начали голодать.

Читайте такжеВ Таиланде назвали предварительную дату открытия для туристовМестное население испытывает острую нехватку продовольствия, поскольку туристов – главный источник доходов – планируют пускать только в октябре, передает ТСН со ссылкой на The Thaiger.

Ранее вицегубернатор Пхукета попросил у Министерства труда Таиланда помочь как минимум тысяче человек, оставшихся без работы, поскольку значительная часть населения острова выживала благодаря туризму или соединенным с ним сферам. И если сначала государство дважды раздавало бесплатно продукты питания, то сейчас на помощь пришли частные благотворительные организации, которые раздают еду.

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Автор: УНИАН