Срочные потребности усиления украинской противовоздушной обороны было главным вопросом повестки дня.

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Вильнюс провел встречи с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Румынии Клаусом Йоханнисом. Об этом Зеленский сообщил в социальной сетях.

В частности, главная тематика встречи с Науседой посвящалась общей силе.

"Проинформировал Гитанаса о последствиях российских ударов этой ночью и наши насущные потребности в ПВО. Обсудили также ситуацию на поле боя и приоритеты в оружии", - подчеркнул Зеленский.

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Глава государства благодарен Литве за готовность помогать и увеличивать возможности поставки и производства оружия и снарядов для защиты общей безопасности.

"Говорили и о политическом взаимодействии на уровне Евросоюза и НАТО - о конкретных шагах, которые следует сделать в этом году", - отметил Зеленский.

Отдельно президент Украины сообщил, что во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом обсуждалось взаимодействие в оборонной сфере.

"Проинформировал о российских обстрелах Днестровской ГЭС. Украинская ПВО нуждается в усилении для создания надежного воздушного щита", - подчеркнул Зеленский.

Также лидеры обоих государств говорили о работе экспортного коридора Украины с Румынией и Молдовой. Ценим позицию Румынии в вопросе транзита украинской агропродукции.

"В условиях агрессии России тандем Украина - Румыния вносит значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", - добавил Зеленский.

Потребности Украины в ПВО - детали

Ранее Зеленский сообщил, что Украине не хватает средств для надлежащей защиты городов и инфраструктуры. В частности, иногда приходится выбирать, какой именно объект защитить, или тот или иной город.

Также Зеленский сообщил о намерениях укрепить силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Харьковщине. Украинским дипломатам будет поручено работать с международными партнерами для получения новых систем ПВО.

Этой ночью российские захватчики осуществили массированную атаку ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. В частности, Россия запустила 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К и 12 зенитных управляемых ракет С-300. Ни одна из этих ракет не была сбита украинскими силами ПВО.

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