Ежедневный прирост новых случаев коронавируса в Индии составляет около 100 тысяч человек.

Знаменитый Тадж-Махал в Индии 21 сентября 2020 года вновь открыл свои двери для посетителей, после того как его закрыли на карантин из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.

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Как сообщает BBC, легендарный мавзолей-мечеть, находящийся в индийском городе Агра, пустовал целых шесть месяцев - это самый долгий срок, на который его когда-либо закрывали. Последний раз мавзолей ненадолго закрывали в 1978 году, когда город Агра затопило. До этого Тадж-Махал закрыли на несколько дней в 1971 году во время войны между Индией и Пакистаном.

Тадж-Махал является одной из самых популярных туристических достопримечательностей мира, и до пандемии он ежедневно привлекал до 70 тысяч человек. Теперь же Тадж будет пропускать только 5 тысяч посетителей в день. Власти заявили, что на входе у всех будут проверять температуру, а посетителей попросят использовать цифровые способы оплаты для покупки билетов.

Накануне открытия Тадж-Махал полностью продизенфицировали, а всех сотрудников обязали быть в защитных средствах на лицах. Их также обязали следить за социальным дистанцированием на территории достопримечательности.

По новым правилам посетителям разрешается делать селфи или сольные фотографии, в то время как групповые фото не допускаются.

Присутствующий в день открытия Тадж-Махала журналист ВВС отмечает, что на данный момент большого количества посетителей не наблюдаетя. Также он допускает, что этого не произойдет до тех пор, пока в стране не улучшится ситуация с коронавирусом.

На данный момент Индия находится на втором месте в мире по числу инфицированных коронавирусом - почти 5,5 миллионов человек по состоянию на 21 сентября 2020 года. При этом ежедневный прирост новых случаев коронавируса в Индии составляет около 100 тысяч человек. Штат Уттар-Прадеш, где расположен Тадж-Махал, занимает пятое место по количеству заболевших в стране.

Интересные факты о Тадж-Махале

Тадж-Махал, что букавально означает «Корона дворцов», - это мавзолей-мечеть в Агре, Индия, на берегу реки Джамна. Построен в середине 17 века по приказу потомка Тамерлана, падишаха империи Бабуридов Шах-Джахана, в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребенка. Позже здесь был похоронен и сам Шах-Джахан, отмечает Wikipedia.

На строительство комплекса было приглашено более 22 тысяч мастеров со всех концов империи, а также мастера из Средней Азии, Персии и Ближнего Востока. Строительство гробницы и платформы заняло примерно двенадцать лет. Остальные части комплекса строились еще десять лет, и завершались последовательно: минареты, мечеть, джаваб, Большие ворота.

Стены Тадж-Махала выложены из полированного полупрозрачного мрамора с инкрустацией из самоцветов: бирюза, агат, малахит, сердолик и другие. Мрамор имеет такую особенность, что при ярком дневном свете он выглядит белым, на заре розовым, а в лунную ночь - серебристым. Тадж-Махал постепенно теряет первоначальный цвет из-за смога и других посторонних факторов, превращаясь из мраморно-белого в грязно-желтый.

Тадж-Махал считается лучшим примером архитектуры стиля моголов, который сочетает в себе элементы индийского, персидского и арабского архитектурных стилей. В 1983 году Тадж-Махал был назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается жемчужиной мусульманского искусства в Индии и одним из всеми признанных шедевров всемирного наследия.

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Перевод: Марина Григоренко