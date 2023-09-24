Министр обороны страны пообещал дальнейшую поддержку ВСУ.

Великобритания намерена до конца года подготовить 30 тыс. украинских военных.

Об этом объявил министр обороны страны Грант Шаппс в интервью Sky News. "Цель - подготовить 30 тыс. украинских военных. Не думаю, что британская решимость пошатнется. Мы будем стоять бок о бок с украинцами", - подчеркнул он.

Шаппс дал понять, что его страна намерена усилить поддержку Украины.

Видео дня

"Объявил о дополнительных боеприпасах, общее количество которых уже составляет 300 тыс. До конца года мы выделим большое количество дополнительной поддержки и оборудования", – несколько детализировал Шаппс.

Помощь Британии Украине

В Британии работает проект Interflex - масштабные учения для украинских военных, к которым присоединились 10 стран-союзниц.

В начале года страна решила значительно расширить программу подготовки украинских военных, так, чтобы она предусматривала обучение десятков тысяч солдат. Инструкторы Вооруженных сил Британии проводят теоретические и практические занятия с военными ВСУ, а также помогают им осваивать современную западную военную технику и вооружение.

Вас также могут заинтересовать новости: