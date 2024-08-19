В некоторых странах туристов пришлось эвакуировать.

После череды летних температурных рекордов популярные туристические направления в Европе охватила новая напасть – проливные дожди.

Как пишет The Independent, в частности, жуткие ливни обрушились на Австрию, Испанию, Италию и Францию, также штормовое предупреждение было выпущено для некоторых частей Греции.

Это произошло после того, как роскошная парусная лодка с туристами перевернулась и затонула у берегов Сицилии из-за плохой погоды, включая водяные смерчи. Спасатели уже обнаружили тело одного погибшего, шесть человек пропали без вести, а 15 пострадавших были спасены, сообщили местные власти.

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Кроме того, в конце прошлой недели проливные дожди на испанских Балеарских островах затопили дороги, вынудив людей эвакуироваться, а авиакомпании отменить рейсы. Для преодоления чрезвычайной ситуации на Майорке пришлось задействовать военные подразделения. И хотя самое мощные штормы уже позади, туристов призывают сохранять бдительность.

Тем временем, Национальная метеорологическая служба Греции предупредила о штормах и грозах с молниями 19-20 августа в западной, центральной и северной частях Греции, в частности, на Ионических островах.

Сильные дожди обрушились и на альпийские регионы Австрии, в минувшие выходные оставив часть Вены под водой, а также нанеся серьезный ущерб в других частях страны и нарушив автомобильное и железнодорожное сообщение, сообщили местные власти и СМИ.

Как ранее сообщал УНИАН, примерно 80% туристов боятся, что через 5 лет топ-места Европы будут слишком жаркими для отдыха. Больше всего опасений туристы имеют по поводу будущего отдыха в Греции.

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