Туристы должны быть вакцинированы препаратом, одобренным европейским регулятором или ВОЗ.

Совет Европейского союза утвердил рекомендации Еврокомиссии по ослаблению ограничений на въезд вакцинированных граждан из третьих стран из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Речь идет о беспрепятственном въезде для вакцинированных туристов из стран, не входящих в блок.

Читайте такжеШри-Ланка закрывается для иностранных туристовГосударства-члены ЕС могут отменить ограничения на второстепенные поездки для граждан третьих стран, которые получили вторую дозу вакцины от коронавируса, одобренной EMA или ВОЗ для экстренного применения, минимум за 14 дней до прибытия.

Для снятия этих ограничений государства-члены должны учитывать взаимность в каждом конкретном случае.

Также Совет ЕС одобрил критерии, по которым всем путешественникам из третьих стран разрешат въезжать на территорию блока независимо от прохождения вакцинации.

Для отмены ограничений на необязательные поездки для третьей страны в соответствии с новыми правилами число случаев COVID-19 на 100 000 жителей за последние 14 дней не должен превышать 75, ранее этот показатель составлял 25 случаев. Список стран будет объявлен позже.

Во внимание примут прогресс в вакцинации населения и распространение новых штаммов коронавируса.

Совет ЕС рекомендовал введение так называемого "механизма экстренного торможения", которое дает возможность европейским странам в срочном порядке ограничить въезд из третьей страны или региона в случае внезапного ухудшения COVID-ситуации.

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Автор: Яна Ставская