На большей территории Британии в эти дни - сильные снегопады, гололед, плохая видимость.

В связи с резким ухудшением погодных условий в британских аэропортах отменены или отложены десятки рейсов. На большей территории Британии в эти дни - сильные снегопады, гололед, плохая видимость.

Как сообщает BBC, в аэропорту "Хитроу" только в воскресенье, 11 декабря, отменили более 50 рейсов. Пассажиров предупредили, что проблемы ожидаются и в понедельник, 12 декабря.

Аэропорт "Станстед" объявил о полной приостановке работы - взлетно-посадочная полоса стала слишком опасной для использования. Отменяются и откладываются рейсы также в аэропорту Гатвик.

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Из-за непогоды наблюдаются задержки также на железной дороге.

Погода в Украине:

11 декабря в Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики Укргидрометцентра предупреждали о сильных осадках, гололедице на дорогах и тумане.

11 декабря в Волынской, Ривненской, Львовской и Закарпатской областях наблюдались значительные осадки (мокрый снег и дождь), местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Спасатели предупредили об опасности и осадках.

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