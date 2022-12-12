В аэропорту "Хитроу" только в воскресенье, 11 декабря, отменили более 50 рейсов / фото REUTERS

В связи с резким ухудшением погодных условий в британских аэропортах отменены или отложены десятки рейсов. На большей территории Британии в эти дни - сильные снегопады, гололед, плохая видимость.

Как сообщает BBC, в аэропорту "Хитроу" только в воскресенье, 11 декабря, отменили более 50 рейсов. Пассажиров предупредили, что проблемы ожидаются и в понедельник, 12 декабря. 

Аэропорт "Станстед" объявил о полной приостановке работы - взлетно-посадочная полоса стала слишком опасной для использования.  Отменяются и откладываются рейсы также в аэропорту Гатвик. 

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Из-за непогоды наблюдаются задержки также на железной дороге. 

Погода в Украине:

11 декабря в Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики Укргидрометцентра предупреждали о сильных осадках, гололедице на дорогах и тумане.

11 декабря в Волынской, Ривненской, Львовской и Закарпатской областях наблюдались значительные осадки (мокрый снег и дождь), местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Спасатели предупредили об опасности и осадках. 

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