Авиарейсы выполняются согласно расписанию.

Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского работает в штатном режиме, несмотря на ухудшение погодных условий (снег, ветер), все рейсы выполняются согласно расписанию.

Читайте такжеСтихия не утихает: из-за мощных снегопадов в четырех областях Украины перекрыли трассы (видео)Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в соцсети Facebook.

"Столичный аэропорт "Киев" работает в штатном режиме. Все запланированные рейсы на вылет и прилет выполняются согласно расписанию", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

В Киеве сегодня работает 359 единиц спецтехники, которая очищает и обрабатывает противогололедными средствами дороги.

По прогнозу Укргидрометцентра, в течение суток 28 января в некоторых областях Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий и сильные снегопады.

Так, в Одесской, Николаевской областях чрезвычайный снег (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (ІІІ уровень опасности, красный), а в Кировоградской области сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, значительный мокрый снег и налипание мокрого снега ожидается также в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях (прирост снежного покрова 10-15 см).

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Автор: Павел Степанец