Полеты будут выполняться по понедельникам, средам и субботам.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines c 29 мая запускает рейсы из Киева в Бодрум (Турция) и обратно.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Попасть на курорты южного и западного побережья Турции теперь еще удобнее. С 29 мая 2021 года авиакомпания SkyUp открывает рейс Киев - Бодрум - Киев», - сказано в сообщении.

Отмечается, что полеты будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам.

Пресс-служба также сообщила, что SkyUp осуществляет рейсы в Стамбул из Киева и регионов, а с 27 мая также начнет полеты из украинской столицы в Измир.

Что этому предшествовало

27 апреля, компания сообщила, что c 28 мая возобновляет рейсы из Киева в Одессу. Также с конца мая авиакомпания начнет выполнять рейсы в Одессу из Харькова, Львова и Запорожья.

Ранее в апреле авиакомпания SkyUp Airlines запустила рейсы из Киева в столицу Албании – Тирану.

Также в апреле Государственная авиационная служба Украины разрешила SkyUp Airlines осуществлять три новых регулярных рейса: из Киева в Монастир и Джербу (оба - Тунис) и из Харькова в Монастир.

SkyUp

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Автор: Павел Степанец