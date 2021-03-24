Ранее правительство ввело необходимым условием въезда в Украину отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines будет отказывать иностранцу в регистрации или посадке на рейс в случае отсутствия отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-служба авиакомпании.

«На стойке регистрации на рейс или при посадке в случае On-line регистрации осуществляется проверка наличия отрицательного результата ПЦР-теста у иностранных граждан. Соответственно, в случае отсутствия такого пассажиру будет отказано в регистрации или посадке на рейс», - сказано в сообщении.

Отмечается, что такие правила введены в связи с принятием изменений к Постановлению правительства №1236 от 9 декабря 2020 года, согласно которому, начиная с 23 марта 2021 года при въезде в Украину иностранцы должны предоставлять отрицательные результаты ПЦР-теста, а украинцы - иметь отрицательный результат ПЦР-теста или отбывать 14-дневную самоизоляцию.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 23 марта, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство ввело необходимым условием въезда в Украину отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19.

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Автор: Павел Степанец