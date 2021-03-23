Соответствующие изменения были введены 22 марта на заседании правительства.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство ввело необходимым условием въезда в Украину отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 для иностранцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

"Были внесены изменения относительно пересечения границы. После вступления этого постановления в силу, оно вчера (22 марта - УНИАН) вступило в действие, нами вводится, независимо от того, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования, проведенного за 48 часов", - пояснил Степанов.

В частности, согласно внесенным Кабмином изменениями от 22 марта, для пересечения границы иностранцам нужен отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, который проведен не более чем за 72 часа до пересечения госграницы.

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Также изменено положение относительно украинцев, подлежащих обязательной 14-дневной самоизоляции. Так, что на самоизоляцию должны пойти граждане Украины, которые пересекают государственную границу, кроме тех, относительно которых нет оснований считать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом; граждан не старше 12 лет; водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад; граждан, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации граждан, имеющих отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения государственной границы.

Также указывается, что не подлежат обязательной самоизоляции граждане Украины, которые прибывают с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма и желают осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.

Отмечается, что гражданин Украины, который подлежит самоизоляции в связи с пересечением государственной границы или КПВВ с временно оккупированными Крымом и Донбассом обязан установить и активировать мобильное приложение системы "Вдома". В случае невозможности его установления лицо подлежит обсервации.

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Автор: Константин Гончаров