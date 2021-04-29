Срок действия прав на полеты из Львова в Марса-Алам – с 9 мая по 30 октября 2021 года.

Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines выполнять чартерные рейсы из Львова в Марса-Алам (Египет).

Соответствующий приказ Госавиаслужбы размещен на ее сайте.

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Срок действия прав на полеты из Львова в Марса-Алам – с 9 мая по 30 октября 2021 года.

Отмечается, что предоставленное право выполнять чартерные полеты предусматривает их неограниченную частоту.

Что этому предшествовало

28 апреля авиакомпания сообщила, что c 29 мая запускает рейсы из Киева в Бодрум (Турция) и обратно.

Ранее в апреле Государственная авиационная служба Украины разрешила авиакомпании SkyUp Airlines осуществлять три новых регулярных рейса: из Киева в Монастир и Джербу (оба - Тунис) и из Харькова в Монастир.

Также в апреле Государственная авиационная служба Украины разрешила авиакомпании SkyUp Airlines выполнять три новых регулярных рейса: из Киева в Бодрум (Турция), Хельсинки (Финляндия) и из Львова в Баку (Азербайджан).

SkyUp

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Автор: Павел Степанец