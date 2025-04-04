С июня авиаперевозчик начнет летать из Кишинева в Берлин, Прагу и Стокгольм.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines, которая в декабре 2024 года объявила о возвращении на отечественный рынок авиаперевозок, сегодня анонсировала рейсы в еще три популярных среди украинцев города Европы.

Как сообщила пресс-служба авиаперевозчика на своей странице в Facebook, новые рейсы будут выполняться из главного аэропорта Молдовы в столицы Германии, Чехии и Швеции уже с июня 2025 года:

"Кишинев – Стокгольм", с 01.06.2025 по вторникам и воскресеньям;

"Кишинев – Прага", с 02.06.2025 по понедельникам и субботам;

"Кишинев – Берлин", с 04.06.2025 по средам и пятницам.

Напомним, пока что SkyUp Airlines не имеет возможности выполнять рейсы непосредственно из Украины, поскольку во время полномасштабной войны в страну не осуществляются гражданские авиаперевозки. Поэтому временно самолеты украинской авиакомпании базируются в аэропорту "Кишинев" в соседней Молдове.

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В частности, ранее уже были объявлены рейсы SkyUp Airlines из Кишинева в такие города, как: Аликанте, Барселона, Пальма-де-Майорка (все – Испания), Афины, Ираклион, Салоники (все – Греция), Ницца, Париж (все – Франция), Лиссабон (Португалия) и Ларнака (Кипр)

Первые рейсы начнут выполняться уже в апреле 2025 года.

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