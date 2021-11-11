Wizz Air совершает рейсы из пяти городов Украины: Киев, Запорожье, Львов, Одесса и Харьков.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил скидки 20% на все рейсы ноября-декабря при бронировании авиабилетов в течение 11 ноября 2021 года.

Как сообщает авиакомпания в своих соцсетях, акция действует лишь один день с 00:00 до 23:59 по центральноевропейскому времени (CET) (-1 час по сравнению с Киевом).

Период путешествия ограничен: его нужно осуществить до 12 декабря 2021 года. Акционная цена применяется только к бронированиям через веб-сайт wizzair.com или мобильное приложение WIZZ.

Отметим, Wizz Air совершает рейсы в разные города Европы, а также ОАЭ из пяти городов Украины: Киев, Запорожье, Львов, Одесса и Харьков.

Читайте такжеWizz Air будет летать из Абу-Даби в ОдессуПри этом следует учесть, что 9 ноября 2021 года Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка", рекомендовав странам ЕС временно запретить туристические поездки путешественникам из нашей страны. Однако страны Европы могут самостоятельно решать, сохранять ли возможность путешествий для туристов из Украины. Это уже сделали восемь стран: Кипр, Эстония, Хорватия, Нидерланды, Чехия, Австрия, Дания и Бельгия. В большинство из них летает Wizz Air.

Как ранее сообщал УНИАН, уже с декабря 2021 года Wizz Air откроет 26 новых рейсов из Украины.

Автор: Марина Григоренко