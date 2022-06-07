Кто получает статус беженца в Канаде и правда ли, что украинцам дают 3000$ пособия - узнайте в материале УНИАН.

Неделю назад, 2 июня 2022 года, власти Канады сообщили, что прибывшие в страну беженцы из Украины получат единоразовые выплаты. Наряду с тем, что в начале марта правительство "страны кленового листа" запустило специальную программу помощи для украинцев, перспектива переезда в Канаду обрастает привлекательными аргументами.

УНИАН расскажет, что дает статус беженца в Канаде и как его правильно оформить.

Временное убежище в Канаде для украинцев - особенности

3 марта 2022 года правительство Канады анонсировало программуCanada-Ukraine Authorization for Emergency Travel для экстренного въезда украинцев на территорию государства. Принимая участие в этой программе, наши соотечественники могут:

легально находиться в стране 2 года и больше;

получить доступ к образованию и работе;

воспользоваться медицинскими услугами.

Прием заявок начался 17 марта, и с этого момента стала известна процедура оформления Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET). Вам необходимо подать онлайн заявку на получение канадской гостевой визы и заявление на получение открытого разрешения на работу сроком на 3 года.

Известно, что украинцы, а также их ближайшие родственники могут оформить такую помощь и легально находиться в Канаде 2-3 года. Дети имеют право зарегистрироваться и начать образовательный процесс в одной из канадских школ, но возможно это только после прибытия в страну.

Для того, чтобы облегчить путешествие в Канаду, правительство запустило чартерные рейсы из Польши для украинцев. Трое из них уже успешно реализованы:

23 мая в Виннипег (Манитоба)

29 мая в Монреаль (Квебек)

2 июня в Галифакс (Новая Шотландия)

По прибытии в страну украинцам гарантировано бесплатное проживание в течение 14 дней.

Можно ли оформить статус беженца в Канаде 2022

Важно понимать, что процедура оформления по программе Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel и статус беженца - это разные вещи. В Канаде сложно оформить беженство и война в Украине - не повод для одобрения вашей заявки. Как правило, положительный ответ дают тем, кто чувствует дискриминацию по половому или расовому признаку, в остальных случаях человека депортируют из страны.

Именно поэтому многие эксперты рекомендуют не акцентировать свое внимание на статусе беженства и сразу оформлять Authorization for Emergency Travel.

Пособие беженцам в Канаде 2022

Канадское правительство всячески помогает украинцам, пострадавшим от войны, адаптироваться в новых условиях. Власти заявили, что прибывшие в Канаду украинцы получат единоразовую помощь в размере 3 000 канадских долларов (около 2 400$ США). Детям до 17 лет полагается 1 500 канадских долларов ($1 200 США).

Для того, чтобы получить деньги, вам нужно иметь:

разрешение на работы или учебу;

временный ВНЖ;

документы, подтверждающие ваше участие в программе CUAET.

Далее вы должны открыть счет в канадском байке, зайти на официальный сайт правительства и подать заявку на единоразовую выплату. Ожидайте, что средства поступят на счет в течение 5 дней.

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