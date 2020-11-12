Длительность рейса по пути в Нью-Йорк составляет 18 часов 5 минут, в обратном направлении в Сингапур — 18 часов 40 минут.

Singapore Airlines возобновила полеты по самому длительному маршруту в мире из Сингапура в Нью-Йорк.

Об этом сообщает Avianews.

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В отличие от докризисного времени, теперь рейсы выполняются в аэропорт Джонна Кеннеди.

Из-за этого маршрут стал длиннее еще на 5 км и теперь его протяженность — 15 349 км.

Длительность рейса по пути в Нью-Йорк составляет 18 часов 5 минут, в обратном направлении в Сингапур — 18 часов 40 минут.

На этом маршруте Singapore Airlines использует авиалайнеры увеличенной дальности Airbus A350-900. Они могут перевозить 42 пассажира в бизнес-классе, 24 путешественника в премиум-экономе и 187 пассажиров в эконом-классе.

Также Singapore Airlines намерена сделать ставку на перевозку грузов на линии Сингапур-Нью-Йорк, поскольку это единственный маршрут из Сингапура на северо-восточное побережье США. Здесь расположены центры дистрибуции товаров многих базирующихся в США компаний.

Авиакомпания рассчитывает на заказы на перевозку от фармацевтических компаний и фирм, специализирующихся на электронной коммерции и технологиях.

Коронавирус и подсчитанные убытки

22 октября 2020 года Международная ассоциация воздушного транспорта обратилась к правительствам стран мира с просьбой отменить карантин для путешественников, заменив его тестированием на COVID-19.

По прогнозам IATA, в 2020 году количество пассажиров сократится как минимум на 70% по сравнению с 2019 годом для поездок в/из/внутри Европы. Ожидалось, что в 2020 году полетят всего 340 миллионов путешественников в регионе по сравнению с 1,2 миллиардами в 2019 году.

Всемирная туристская организация ООН заявила о том, что туристический поток в мире в первом полугодии 2020 года сократился на 65% из-за пандемии коронавируса. Всего не состоялось около 440 млн поездок, что привело к потере $460 млрд для мирового туристического сектора.

Пассажиропоток через украинские аэропорты в январе-октябре 2020 года сократился по сравнению с аналогичным показателем 2019 года на 63,1% – до 7,657 млн человек.

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Автор: УНИАН