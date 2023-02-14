Всего в вишлист путешественников попали 40 вариантов отдыха.

Планы увидеть северное сияние, проехаться на "Восточном экспрессе" и исследовать норвежские фьорды возглавили топ главных туристических желаний на 2023 год.

Как пишет Express, всего в вишлист путешественников попало 40 вариантов отдыха. В исследовании принимали участие 2000 респондентов.

Исследование также показало, что 65% взрослых хотят увидеть как можно больше туристических локаций в мире, но только 15% считают, что им удастся посетить все в своем списке желаний из-за высокой стоимости, отсутствия времени или слишком длинного вишлиста. Почти половина опрошенных (47%) не любит ездить в одни и те же места, потому что они так много хотят увидеть.

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Кроме того, согласно опросу OnePoll, хорошая погода является наиболее важным компонентом отпуска мечты для половины опрошенных, далее следует знакомство с культурой, природой и историей страны (39%), время в пути (35%) и поездка туда, где еще не были (29%). 19% ищут аутентичные впечатления, 18% – местную дикую природу, а 17% – еду и напитки по системе "все включено".

Топ-10 туристических направление в вишлисте туристов на 2023 год

1. Увидеть северное сияние.

2. Путешествие в "Восточном экспрессе".

3. Изучение норвежских фьордов.

4. Проживание в бунгало над водой на Мальдивах.

5. Сафари в Африке.

6. Поездка по Трассе 66.

7. Прогулка по Великой Китайской стене.

8. Увидеть гору Фудзи в Японии.

9. Наблюдение за китами.

10. Увидеть Статую Свободы в Нью-Йорке.

Также в список желание туристов попали купание в Голубой лагуне в Исландии, посещение гробницы Тутанхамона в Египте, визит памяти в Освенцим, купание с дельфинами, восхождение на Мачу-Пикчу, купание слонов в Таиланде, наблюдение за айсбергами в Гренландии, посещение Национального парка Гавайских вулканов и многое другое.

Как сообщал УНИАН, ранее Варшаву признали лучшим направлением для путешествий по Европе в 2023 году.

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