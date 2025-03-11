Немало туристов начинают искать альтернативу Италии из-за чрезмерного туризма.

Италия ежегодно привлекает миллионы туристов, желающих лично увидеть культовые достопримечательности и полакомиться вкуснейшей местной едой. Из-за этого в топ-сезон путешествий на улицах самых популярных итальянских городов буквально яблоку негде упасть, особенно это касается Рима из-за праздника Юбилей 2025.

Тем временем, эксперт по путешествиям Винисиус Коста в своем материале для Travel Off Path назвал четыре замечательных города в разных странах Европы, которые выглядят очень по-итальянски, но более дешевые и без толп туристов.

"Большая часть Италии рушится под воздействием массового туризма, и с растущим давлением даже туристы, которых обычно не смущают толпы и рост цен, ищут альтернативы", – отмечает он.

Видео дня

1. Эвора, Португалия. Всего в полутора часах езды на поезде от туристического Лиссабона находится Эвора – спокойный город с населением около 40 тысяч человек, спрятанный в зеленых глубинках Алентежу. Помимо Старого города, с его великолепным готическим собором, побеленными домами и брусчаткой, Эвора славится тем, что является местом расположения древнего римского храма – ведь Португалия когда-то также находилась под властью римлян.

2. Пула, Хорватия. Этот старинный город, расположенный вдоль бирюзового побережья, часто называют самым итальянским городом Хорватии не только потому, что в нем находится множество хорошо сохранившихся римских руин, но и потому что на протяжении большей части своей истории он был фактически поселением с итальянским большинством. А еще здесь есть собственный колизей у моря – это одна из крупнейших гладиаторских арен павшего Рима, сохранившихся до наших дней, где до сих пор регулярно проходят живые музыкальные выступления и прочие культурные мероприятия.

3. Будва, Черногория. Эта скрытая жемчужина Черногории столь же очаровательна, как и гораздо более популярный Котор, легко могла бы находиться где-нибудь на юге Италии. Город сосредоточен вокруг обнесенного стеной исторического центра, прямо на набережной, пересекаясь извилистыми улочками, которые становятся еще уже, когда весной вдоль них накрывают столики на открытом воздухе.

4. Город Корфу, Греция. Этот город разительно отличается от других населенных пунктов переполненных туристами греческих Эгейских островов. Для начала, здесь нет ни домов, выкрашенных в белый цвет, ни церквей с голубыми куполами: вместо этого туристов встречает средневековый лабиринт, заполненный характерными итальянскими домами пастельных тонов и площадями с фонтанами, а также двумя монументальными венецианскими крепостями.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали лучшее время для посещения Италии – это межсезонье.

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