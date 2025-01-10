В каждую ночь с пятницы по субботу в этом заведении появляются диджеи и световые шоу.

Многие люди знают о ресторанах быстрого питания McDonald's. Обычно это семейные заведения, где посетители могут спокойной поесть. Тем не менее в венгерском Будапеште находится одно из самых необычных заведений этой сети, которое объединяет в себе ресторан и ночной клуб, сообщает The Sun.

Отмечается, что McDonald's на железнодорожной станции Ньюгати в Будапеште вновь открылся в сентябре после восьмимесячной реконструкции. Здание имеет необычную конструкцию с большими стеклянными окнами. Внутри можно найти покрытые медью светильники.

Главная особенность заведения заключается в том, что каждую пятницу и субботу с 22:00 до 04:00 по местному времени оно превращается в ночной клуб. Туда приходят выступать диджеи, а на величественные потолки проецируются световые проекции.

Изначально Nyugati Lounge должен был работать только до конца 2024 года, но заведение будет доступно и в 2025 году. Уже в ночь на 11 января состоится следующий диджей-сет.

В издании рассказали, что McDonald's на железнодорожной станции Ньюгати впервые открылся в 1990 году. В нем впервые появились сенсорные киоски, которые теперь стали обычным явлением в большинстве ресторанов сети в других европейских странах.

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