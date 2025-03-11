Существует множество интересных сувениров, помимо привычных магнитиков и открыток.

Большинство туристов привозят из путешествий какие-то сувениры – кто-то для себя на память о приключении, а кто-то в подарок родным или друзьям. Как правило, это всем привычные магнитики на холодильник, открытки или вкусности. Но есть и более оригинальные идеи.

Пользователи Reddit поделились своими идеями необычных сувениров, которые можно привезти из отпуска.

"Серьги. В идеале местного производства (хотя не всегда легко убедиться). Их очень легко взять с собой, обычно они недорогие (я редко покупаю дороже 20 евро), и приятно с утра спросить себя: "Что я надену сегодня – Норвегию или Вьетнам?", – поделилась путешественница с ником tgsgirl.

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В свою очередь пользовательница с ником slootfactor_MD привозит из поездок сувениры, которые будут полезны ей с практической точки зрения.

"Я швея, поэтому мне нравится брать немного ткани местного производства, когда это возможно", – говорит она.

Тем временем, пользователь RainbowDillo "коллекционирует" татуировки, сделанные в разных странах.

"Я делаю татуировку везде, куда бы я ни поехал. Думаю, мне придется переместиться на ногу, когда рука будет заполнена", – отметил он.

И, оказалось, что он делает так не один. Пользовательница с ником sarahall72 даже пошутила по этому поводу: "Коллекционирование татуировок было бы очень эффективным в плане экономии места в багаже".

Кроме того, некоторые туристы привозят домой из поездок местную валюту, причем с этим в наши дни не все так просто.

"Монеты. Они не занимают много места. Однако их становится все труднее и труднее найти, поскольку общество движется к отказу от наличных денег", – рассказал пользователь с ником kummer5peck.

Также туристы рассказали, что они привозят из разных стран значки, снежные шары, настенные маски, сумки из супермаркетов, скатерти для стола, рюмки, брелки, свиньи-копилки, нашивки, специи и многое другое.

Как сообщал УНИАН, ранее пользователь Reddit рассказал о "странном" способе планировать поездки – оказалось, так делают многие.

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