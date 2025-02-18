В Саудовской Аравии построят самые быстрые и высокие американские горки в мире

Длина американских горок составит около четырех километров.

В городе-парке Киддия в Саудовской Аравии строится развлекательный центр площадью 376 квадратных километров. Одной из его частей станет тематический парк Six Flags, который сможет похвастаться самыми высокими и быстрыми американскими горками в мире, пишет The Sun.

Отмечается, что Six Flags строится с 2019 года. В тематическом парке планируют разместить 28 аттракционов.

Американские горки Falcon's Flight являются одним из наиболее интересных аттракционов парка. Их длина составит около четырех километров, а пиковая высота - 195 метров.

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В издании поделились, что максимальная скорость вагонеток составит 250 км/ч. Помимо этого посетителям обещают спуск с высоты 158 метров над склоном холма.

Одновременно на Falcon's Flight смогут кататься четырнадцать человек. Все вагонетки будут оснащены изогнутыми лобовыми стеклами.

В издании напомнили, что сейчас самыми быстрыми американскими горками в мире являются Ferrari World Abu Dhabi. На них вагонетки развивают скорость до 240 км/ч.

Тематический парк Six Flags планируют открыть уже в конце 2025 года. Точная дата еще не утверждена.

Кроме того, в Киддии в 2027 году хотят построить уникальный гоночный трек. В будущем на нем будут проводиться Гран-при "Формулы-1".

Другие интересные аттракционы

Ранее УНИАН писал, что в бразильском Сан-Паулу открыли леденящий кровь аттракцион. Эта стеклянная комната расположена на 42 этаже небоскреба.

Кроме того, заброшенный туннель под Лондоном превратят в необычную достопримечательность для туристов. Эта сеть туннелей была построена для того, чтобы жители Лондона скрывались от немецких бомбардировок во времена Второй мировой войны.

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