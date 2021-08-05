Стеклянная комната расположена на 42 этаже небоскреба.

Новый аттракцион, от которого стынет кровь, заработал в бразильском Сан-Паулу. Создатели предлагают смельчакам взглянуть на город с высоты в 170 метров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Аттракцион находится на 42 этаже самого высокого небоскреба города - это стеклянная комната с прозрачным полом. Отсюда открывается просто восхитительный вид на город. Развлечение не для слабонервных.

Посетители испытывают невероятные эмоции. При этом страх высоты одолевает даже самых смелых и стойких, когда они видят дорогу и город с высоты 42 этажа.

Стоит отметить, что эта идея не нова. В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая находится один из популярных стеклянных мостов, пройтись по которому решится далеко не каждый. С конца 2016 года в Китае построили или планировали строить не менее 60 таких мостов. Всего в стране насчитывается около 2 300 стеклянных мостов.

Как ранее сообщал УНИАН, в Северной Ирландии в парке развлечений Planet Fun на людей упал аттракцион. Во время падения аттракциона пострадали взрослые и четверо детей, на место происшествия приехали четыре бригады скорой помощи.

Автор: Анастасия Горбачева