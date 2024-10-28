Строительство планируют завершить до 2030 года.

В Саудовской Аравии началось строительство крупнейшего в мире здания. Небоскреб Mukaab создают в форме куба в Эр-Рияде, пишет dezeen.

Такое здание сейчас официально находится на стадии строительства и будет находиться на северо-западе города. По словам компании-разработчика, сейчас ведутся земляные работы.

В то же время застройщик New Murabba Development Company сообщил, что земляные работы на месте завершены уже на 86%.

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Небоскреб будет иметь форму куба с 400-метровыми ребрами. При высоте 400 метров он будет сверхвысоким небоскребом - зданием высотой более 300 метров и станет самым высоким в городе.

Внутри куба будет находиться огромный атриум со спиралевидной башней в центре. Вокруг этой башни будут магазины, культурные и туристические заведения, которые будут занимать два миллиона квадратных метров.

"Куб будет покрыт характерным фасадом из треугольных форм, накладывающихся друг на друга, отсылая к современному архитектурному стилю Наджди. После завершения строительства "Мукааб" займет центральное место в районе Новой Мураббы, который создается как новый центр столицы Саудовской Аравии", - добавили в dezeen.

Разработчики говорят, что "Новая Мурабба" будет иметь более 100 тысяч домов, 980 тысяч квадратных метров магазинов, 1,4 млн квадратных метров офисных помещений, а также гостиницы, культурные центры, университет, иммерсивный театр и "культовый" музей.

В издании добавили, что проект планируют завершить до 2030 года в рамках проекта "Видение 2030", который финансируется из Государственного инвестиционного фонда.

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