В новых условиях самой крупной авиакомпанией в небе Европы с числом рейсов 596 стала Turkish Airlines.

Пандемия коронавируса значительно изменила европейский авиационный рынок и затронула позиции крупных лоукостов Ryanair, easyJet, а также работающей в сегменте классических авиакомпаний Lufthansa.

Статистику полетов в Twitter опубликовал генеральный директор Евроконтроля Имон Бреннан.

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В новых условиях самой крупной авиакомпанией в небе Европы с числом рейсов 596 стала Turkish Airlines. Второе место получила Air France — 366 рейсов, третье — региональная авиакомпания из Скандинавии Wideroe с числом рейсов 262.

Крупнейший лоукост Европы Ryanair уменьшил число полетов на 92% до 154 и незначительно уступил своему конкуренту easyJet, который сократил число рейсов на 90% до 158.

Lufthansa снизила перевозки на 86% до 209 рейсов и заняла шестое место.

На седьмой строке по числу полетов оказалось авиационное подразделение службы доставки DHL Express. Оно выполнило 206 рейсов и единственным среди ТОП-10 авиакомпаний увеличило число полетов на 12% по сравнению с докризисным уровнем.

Самые надежные авиакомпании

5 января 2021 года был опубликован список самых безопасных авиакомпаний по итогам 2020 года.

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Автор: УНИАН