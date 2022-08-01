Во время войны может показаться, что о путешествиях все забыли. Но это не совсем так: в стране остаются немало семей с детьми, которые нуждаются в отдыхе, смене обстановки и оздоровлении. Люди, которые сохраняют источники доходов, пытаются организовать отпуск по своему любимому маршруту. Впрочем, разумеется, война внесла свои коррективы.

Как изменился рынок туристических услуг?

В первые недели войны туристические поездки остановились полностью. Ситуация была нестабильной, многие люди выезжали за границу, чтобы спастись. Впрочем, постепенно стало понятно, что война продлится долго, поэтому нужно адаптироваться к новым реалиям.

Ближе к лету, которое традиционно является пиковым сезоном для путешествий, спрос начал снова восстанавливаться. Однако, если сравнивать нынешние бронирования даже с объемом предыдущего года (который также был сложным из-за пандемии коронавируса), то падение будет огромным.

Так, по данным внутренней статистики одного из крупнейших национальных туроператоров, в июне 2022 года туры из Украины забронировали около 1440 туристов, а в том же месяце 2021 года – свыше 95000 путешественников.

Ближе к лету спрос на зарубежные путешествия из Украины начал снова восстанавливаться

Если говорить о мировых данных, то Всемирная туристическая организация прогнозирует потери более 14 миллиардов долларов США в 2022 году – именно столько приносили мировой экономике российские и украинские туристы, которые теперь не будут путешествовать.

Такие цифры демонстрируют общее положение дел в отрасли. В будущем нас, конечно, ждет восстановление, но в отношении выездного туризма из Украины, многое будет зависеть от скорости восстановления экономики после войны.

Кроме того, есть и дополнительные факторы негативного влияния войны. Европейская туристическая комиссия, которая провела исследование настроений путешественников, пришла к выводам, что 19% опрошенных китайских и 41% японских путешественников не готовы путешествовать в страны ЕС из-за агрессии рф.

Кто и как бронирует туры?

Мужчины призывного возраста, за небольшими исключениями, пока не могут выезжать из Украины, поэтому основная аудитория туров – женщины и дети. Это та часть граждан, которые не выезжали для постоянного проживания за границу, потому что сохранили работу и, соответственно, имеют потребность отправиться в отпуск.

При этом время бронирования остается привычным для последних лет – большинство туров бронируют за 2-3 недели до путешествия. Заранее из-за объективных опасений почти никто не планирует отдых, хотя все условия по поводу низких цен на ранние бронирования сохраняются.

Куда украинцы едут чаще всего?

Учитывая запрет на зарубежные поездки для большинства украинских мужчин, если кто имеет возможность выехать в отпуск всей семьей, то они выбирают отдых в Украине.

Учитывая кризис в экономике в целом и в туристической отрасли в частности, цены на отдых внутри страны существенно не поднялись по сравнению с прошлым годом, да и предложений хватает.

Мужчины призывного возраста пока не могут выезжать из Украины, поэтому основная аудитория туров – женщины и дети

Тем не менее, отпуск внутри страны сейчас имеет свои недостатки, главный из которых – в плане безопасности. Ведь, к сожалению, сейчас ни в одной из точек в Украине нельзя чувствовать себя в полной безопасности, но ведь хочется немного передохнуть от постоянных угроз ракетных ударов и воздушных тревог. В первую очередь это касается семей с детьми, которые, по возможности, рассматривают варианты отдыха за рубежом.

Сейчас тройка лидеров среди зарубежных направлений выглядит следующим образом:

Автобусные рейсы в Турцию

Авиатуры из Кишинева в Турцию и Египет

Автобусные туры в Черногорию

Как поехать на отдых?

Остановка авиаперевозок стала одним из критических факторов для отрасли. При этом важно помнить, что проблемы начались еще до полномасштабного вторжения – когда сначала западные авиакомпании прекратили рейсы, а затем международные авиационные страховщики не захотели страховать самолеты в воздушном пространстве Украины.

Сейчас туроператоры стремятся компенсировать закрытое небо поездками на автобусах из регионов, находящихся на расстоянии от боевых действий. Чаще всего предлагают два варианта решения вопроса: автобусные туры из украинских городов и авиатуры из ближайших аэропортов стран-соседей. Одна из таких локаций – соседний Кишинев. Оттуда, например, рейсы выполняются в Турцию, Черногорию, Египет, Грецию (остров Крит). При этом туроператоры сейчас также организуют трансферы в столицу Молдовы из Киева, Житомира, Винницы, Одессы, Днепра, Кропивницкого и некоторых других городов.

Автобусные туры, как правило, доступны в Болгарию, Турцию и Черногорию. Выезды организованы из многих крупных городов: Киева, Белой Церкви, Умани, Одессы, Измаила, Львова, Ивано-Франковска, Черновцов, Коломыи, Житомира, Винницы, Хмельницкого, Каменца-Подольского. Более редкий вариант – автобусный тур в Грецию. Такие сейчас доступны из столицы Украины.

Сейчас туроператоры стремятся компенсировать закрытое небо поездками на автобусах

Интересный факт – по данным Государственного агентства развития туризма (ДАРТ), в течение первого полугодия 2022 года зафиксирован значительный прирост дохода туристических агентств. ДАРТ отмечает, что турагентства уплатили в госбюджет на 85% средств больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Впрочем, в самом же агентстве указывают, что это связано с результатами первых довоенных месяцев года, когда отрасль только начала послековидное восстановление.

Как изменилась стоимость туров?

В 2021 году средний автобусный тур стоил 16520 грн (для двоих взрослых за 7 ночей с учетом завтраков) – в этом году стоимость аналогичной поездки стартует от 16000 грн. Впрочем, средний чек увеличился существенно – украинцы чаще выбирают более длительные туры от 14 дней, а такое путешествие стоит от 37450 грн. Следует добавить, что в прошлом году автобусные туры были доступны только в Болгарию, но в этом также можно поехать в более дорогие Турцию и Черногорию.

Кроме того, постепенно на отрасль влияют и другие факторы. Поскольку основные туристические локации либо непосредственно находятся в зоне евро, либо партнеры ведут расчеты в долларах, то стоимость напрямую зависит от колебаний курса. Еще один фактор для автобусных туров – рост цен на топливо. Соответственно, из-за боевых действий и удара, нанесенного экономике Украины, цена туров может увеличиваться.

Каковы дальнейшие перспективы отрасли?

Во время войны довольно сложно делать долгосрочные прогнозы – многие факторы остаются неизвестными. С одной стороны, имеем сильные разрушения инфраструктуры, жилого фонда, предприятий, что влияет на уровень жизни граждан. С другой – медийная заинтересованность в Украине, которая может быть конвертирована в туристический бренд после войны.

Таким образом, после нашей победы скорее возобновится въездной туризм. По крайней мере, предпосылки для этого есть, хотя и существует потребность в качественных маркетинговых кампаниях в разных странах для поощрения иностранцев посетить нашу страну. В отношении выездного туризма, то здесь главный фактор – скорость восстановления экономики и открытия аэропортов. В любом случае, туризм будет развиваться, ведь желание людей путешествовать сохраняются даже в самых сложных обстоятельствах.

Екатерина Артюх, Owner representative Join UP!