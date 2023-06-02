В топ-3 лучших стран для индивидуальных путешествий попали Хорватия, Мальта и Словения.

Индивидуальные путешествия набирают популярность по всему миру, причем даже среди тех туристов, у кого на самом деле есть пара или компания для совместного отдыха – просто людям стало интересно исследовать мир в одиночку. Не даром же это один из основных туристических трендов на 2023 год.

Новое исследование, проведенное экспертами по путешествиям из Bounce, выявило лучшие направления в Европе в этом году для индивидуальных путешественников, пишет Express.

Отмечается, что исследователи изучили количество достопримечательностей и доступность к ним, цены на проживание и питание, среднюю температуру и безопасность в разных европейских странах.

Видео дня

Возглавила рейтинг Хорватия, получив высокие оценки за безопасность, стоимость проживания и питания, а также количество достопримечательностей. К тому же, в этой стране одни из самых красивых пляжей в Европе и захватывающие дух природные чудеса.

Топ-10 лучших стран для самостоятельного путешествия

1. Хорватия.

2. Мальта.

3. Словения.

4. Португалия.

5. Исландия.

6. Греция.

7. Венгрия.

8. Испания.

9. Сингапур.

10. Израиль.

Как сообщал УНИАН, ранее исследование Which? установило, что индивидуальные путешественники платят за отдых почти в два раза больше, чем пары. Все дело в том, что у одиноких туристов гораздо меньше вариантов выбора, чем у пар при подборе отпуска. Кроме того, обычно одноместный номер в отеле стоит примерно столько же, сколько и двухместный.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.