Также у одиноких туристов гораздо меньше вариантов выбора, чем у пар при подборе отпуска.

Путешественники-одиночки порой платят при бронировании отпуска почти на 90% больше, чем пары.

Как пишет британское издание The Independent со ссылкой на исследование, проведенное брендом потребительского выбора Which?, такая ситуация возникает даже тогда, когда путешественники выбирают номер меньшего размера, предназначенный для одноместного размещения, и в поездках по системе "все включено".

Также в результатах исследования Which? отмечается, что у одиноких туристов гораздо меньше вариантов выбора, чем у пар при подборе отпуска.

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В ходе исследования были проанализированы тысячи турпакетов от крупнейших туроператоров Великобритании. При этом Which? сосредоточился на популярных направлениях, включая Кипр, Францию, Грецию, Италию, Португалию, Испанию и Турцию.

Для примера, в среднем сольный отдых через туроператора Tui может обойтись для одного человека на 47% дороже, чем у того, кто едет в составе пары. Так, стандартная стоимость для одиночного путешественника составила 1147 фунтов стерлингов по сравнению с 781 фунтом стерлингов на человека для двух человек.

В качестве еще одного примера от Tui, выделенного Which?, была приведена поездка по системе "все включено" на Майорку в разгар сезона, где самый дешевый тариф составлял 840 фунтов стерлингов на человека при проживании двух человек, тогда как для отдыхающего, путешествующего в одиночку, предлагалась цена на 70% больше –1448 фунтов стерлингов за тот же пакет.

Самая большая разница в цене была отмечена для круиза по Средиземному морю от компании P&O, который будет стоить на 87% дороже за одноместную каюту по сравнению с проживанием за одного человека в более просторном двухместном номере.

"Доплата за одноместное размещение – это распространенные расходы, с которыми сталкиваются путешественники-одиночки, и они часто используются для покрытия расходов на одного человека, занимающего номер, предназначенный для двухместного размещения. Однако наше исследование показало, что путешественники-одиночки регулярно переплачивают даже за небольшие одноместные номера", – пояснила заместитель главного редактора профильного журнала Which? Travel Джо Родс.

Как ранее сообщал УНИАН, одиночные путешествия признали одним из главных туристических трендов на 2023 год.

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