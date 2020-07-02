Хорватия разрешила въезд украинцам

Хорватия сняла требование о 14-дневной обязательной самоизоляции.

С 1 до 15 июля Хорватия разрешила пересекать свои границы гражданам третьих стран, в том числе украинцам, при соблюдении определенных условий.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы. "Посольство Украины в Хорватии подтвердило, что украинцы имеют право на въезд с 1 июля, и уточнило перечень условий", - говорится в сообщении.

До 15 июля действует решение правительства Хорватии, согласно которому право на въезд в страну имеют работники медучреждений, специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым необходима срочная медпомощь, перевозчики товаров и представители транспортных служб, туристы или лица, которые едут по работе, на учебу или имеют другие неотложные обстоятельства.

Отмечается, что для въезда в Хорватию необходимо предоставить соответствующее подтверждение, которое можно получить на сайте МВД Хорватии. Украинцы также имеют право на транзит при наличии подтверждения, что следующая страна следования позволит въезд.

Также отмечается, что Хорватия сняла требование 14-дневной обязательной самоизоляции.

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