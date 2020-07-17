Румыния продлила запрет на въезд для украинцев, но разрешила транзит в Болгарию

Существуют некоторые исключения из запрета, а также с соблюдением определенных требований разрешен транзит по территории страны.

Румыния до 15 августа продлила запрет на въезд для иностранных граждан.

Об этом в Facebook сообщает Посольство Украины в Румынии.

"Согласно решению правительства Румынии №553 от 15 июля в Румынии продлено действие режима чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней до 15 августа включительно. Согласно п. 2 ст. 2 приложения 3 указанного решения, запрещается въезд на территорию Румынии через пункты пропуска на государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства (ЛБГ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исключение из указанного запрета касается членов семьи граждан Румынии; членов семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, которые имеют право на проживание на территории Румынии; лиц, имеющих долгосрочные визы, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство, выданный компетентными органами или другой эквивалентный документ, выданный компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС; лиц, въезжающих в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом, соответственно медицинские работники, исследователи в области медицины, медицинские работники гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала, задействованного в транспортировке товаров, который обеспечивает такие перевозки.

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Кроме того, исключение составляют дипломатический или консульский персонал, персонал международных организаций, военный персонал или персонал, который может обеспечивать гуманитарную помощь; лица в режиме транзита, в том числе репатриированные в рамках получения консульской защиты; пассажиры, путешествующие по императивным мотивам; лица, нуждающиеся в международной защите, или по другим гуманитарным причинам; иностранцы и ЛБГ, которые путешествуют с целью обучения; иностранцы и ЛБГ, высококвалифицированные работники, если их трудоустройство необходимо с экономической точки зрения, и деятельность не может быть отложена или проводиться за границей; иностранцы и ЛБГ, трансграничные работники, сезонные сельскохозяйственные работники, персонал морского и речного транспорта; члены международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии, согласно закону.

Отмечается, что режим временного транзита по территории Румынии разрешен исключительно при следующих условиях: только в непрерывном порядке и исключительно по маршруту, утвержденному компетентными органами Румынии; при наличии соответствующих документов, подтверждающих транзитную цель поездки и дающих основания для въезда в страну следования; транзитный проезд в страны, в частности Республику Болгария, с туристической целью возможен при наличии документов, подтверждающих цель поездки (туристический ваучер, бронирование гостиницы и т.д.) и дающих основания для въезда в страну следования.

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе не внесли Украину в пересмотренный список стран, гражданам которых разрешен въезд в страны-члены ЕС в период пандемии коронавирусной инфекции.

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