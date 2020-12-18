Кроме этого, начиная с 18 декабря поезд Киев - Рахов будет дополнительно останавливаться на станциях Татаров и Квасы.

Акционерная компания «Укрзализныця» на зимние праздники назначила дополнительные рейсы поездов Черновцы - Одесса и Киев - Львов – Рахов, сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что дополнительные рейсы поезда №135/136 Черновцы - Одесса отправлением из Черновцов запланированы на 28 декабря 2020 года и 2, 4, 6, 8 и 10 января 2021 года, а из Одессы - на 29 декабря 2020 года и 3, 5, 7, 9 и 11 января 2021 года.

Поезд №217/218 Киев - Львов - Рахов осуществит дополнительные рейсы из Киева 30 декабря 2020 года, 2 и 8 января 2021 года, а из Рахова - 1, 3 и 9 января 2021 года.

Кроме этого, начиная с 18 декабря поезд Киев - Рахов будет дополнительно останавливаться на станциях Татаров и Квасы.

Раньше «Укрзализныця» на зимние праздники назначила несколько поездов в направлении Карпат, в частности до Ворохты, Славского, Солотвино, Рахова и Ивано-Франковска.

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Автор: Павел Степанец